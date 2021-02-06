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Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu.

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Resmi Gazete'de yayınlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi. Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu.

Ayrıca karar doğrultusunda İstanbul Bilim Üniversitesi'nde de hukuk fakültesi açılacak.

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