BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  CHP

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu taziye ziyaretinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Abone ol

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetmişti.

Ailelerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesinde bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde Hıdır Öztürk'ün eşi Cebriye Öztürk, Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan ve aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in, Torbalı'da yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor üst üste 9. galibiyet
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde Pekin'e 'gözdağı' verdi
İzmit'te kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza
Konya'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı
Erdoğan'dan twitter'daki kampanyaya destek
ABD'de koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı sayısı 5 bine dayandı
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresine sunulacak
Tokat'ta 17 yaşındaki Büşra'yı öldüren mermi tutuklu kişinin silahından çıkmış
Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu
İstanbul polisinden torbacı operasyonu 45 gözaltı
Yorumlar