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Erdoğan'dan twitter'daki kampanyaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için twitter'dan başlatılan kampanya cevap verdi, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter’da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile  sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi.

Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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