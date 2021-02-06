BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  GÜNCEL

Konya'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, saat 20.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile fabrikadan çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti.

Ardından Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Bahattin K. çıkan kavgada eşi Naciye K. ve arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi. Polis, kaçan Bahattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye yeni rektör atadı! Resmi gazetede yayınlandı
Erdoğan'dan twitter'daki kampanyaya destek
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresine sunulacak
Tokat'ta 17 yaşındaki Büşra'yı öldüren mermi tutuklu kişinin silahından çıkmış
İstanbul polisinden torbacı operasyonu 45 gözaltı
Şanlıurfa'da 5,5 ton sahte içkiye 3 gözaltı
Eskişehir'de AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemeleri çalındı
Denizli'de kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
ABD Büyükelçisi David Satterfield, 15 Temmuz iddiası için ne dedi?
Yorumlar