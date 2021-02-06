Otomobil içinde hareketsiz yatan kadını gördüler gerçek kısa sürede ortaya çıktı

DÜZCE’de otomobil içinde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, öldüğünü düşünerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının baygınlık geçirdiğini tespit etti.

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Olay Düzce D-655 kara yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında 81 BY 505 plakalı otomobil içinde bir kadının hareketsiz direksiyona kapanmış halde gören vatandaşlar kadının öldüğünü düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdiler.

Sinir krizi sonrası baygınlık geçirdiği öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının baygın olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının H.Y adlı kişi olduğu tespit edilirken, sinir krizi sonrası baygınlık geçirdiği öğrenildi.