Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ordu-Sivas kara yolu, Büyükşehir ve Mesudiye Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu-Sivas kara yolu, dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanmasının ardından, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yolun tamamında ulaşım sorununun kalmadığını belirtti.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, bölgedeki hava koşullarına ilişkin bilgi verdi. Koçyiğit, kar yağışının ilçe merkezinde durduğunu, ancak yüksek kesimlerde aralıklarla devam ettiğini söyledi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Başkan Koçyiğit, karayolunun yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ekiplerinin bölgede iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kara yolundaki son duruma ilişkin Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Ordu-Sivas kara yolu dün kapanmıştı, sabah saatlerinde greyderler çalışarak yolun tamamını açtı. Şu an yolun ulaşımında herhangi bir sorun yok."
Koçyiğit, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de sözlerine ekledi.

