Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Polonya-Hollanda maçının 14. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Polonya Milli Takımı, sakatlığın ciddiyeti hakkında henüz net bir bilgi vermedi.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Polonya- Hollanda karşılaşmasının henüz 14. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Sarı-lacivertli ekipte endişe büyük.

MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI AMA…

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, evinde Hollanda'yı ağırlarken, mücadelede Fenerbahçeli Sebastian Szymanski sahaya ilk 11'de çıktı.

Ancak karşılaşmanın 14. dakikasında yaşanan talihsiz bir pozisyon sonrası yerde kalan Szymanski, oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yıldız oyuncu kenara alındı. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE ENDİŞE

Polonya Milli Takımı'nın yaptığı ilk açıklamada sakatlığın ciddiyetine dair net bilgi verilmezken, Fenerbahçe'nin Szymanski için detaylı bir sağlık raporu beklediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde orta sahada önemli bir rol üstlenen Polonyalı futbolcunun sakatlığının uzun süreli olup olmayacağı merak ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev aldı. Toplam 948 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu 2 gol ve 2 asist yaptı. Form grafiğini her geçen hafta yükselten Szymanski'nin sakatlığı, Fenerbahçe teknik heyetini endişelendirdi.

