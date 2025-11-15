BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının tıra çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut'un şehit olduğu öğrenilirken polis memuru Hatice Önal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Polis memuru Hatice Önal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, şehit polis memuru Ali Barut'un Manisa'nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Büyük savaş' iddiasında ciddi! Putin tarih bile verdi
'Büyük savaş' iddiasında ciddi! Putin tarih bile verdi
Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!
Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!
200 TL'lik banknot tarihe mi karışacak? 'Tedavülden kalkıyor' tarih verdi
200 TL'lik banknot tarihe mi karışacak? 'Tedavülden kalkıyor' tarih verdi
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Karakoç ile Varank'ın kabirlerine ziyaret: ''Sezai Karakoç, bir okuldur.''
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Karakoç ile Varank'ın kabirlerine ziyaret: ''Sezai Karakoç, bir okuldur.''
50 bin işletmeye gözaltı! Vergi ve ceza miktarı 220 milyarı aştı
50 bin işletmeye gözaltı! Vergi ve ceza miktarı 220 milyarı aştı
Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek
Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek
Bakanlık duyurdu! Diş hekimlerini ve doktorları ilgilendiriyor, artık yılda sadece bir kere olacak
Bakanlık duyurdu! Diş hekimlerini ve doktorları ilgilendiriyor, artık yılda sadece bir kere olacak
TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakem için karar verdi
TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakem için karar verdi
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe
Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90! Obezite sadece genetik değil, yaşam tarzı da belirleyici
Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90! Obezite sadece genetik değil, yaşam tarzı da belirleyici
Dilovası faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
Dilovası faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
Beni Devlet Bahçeli’ye götürün demişti! Şehit babasına Bahçeli’den telefon
Beni Devlet Bahçeli’ye götürün demişti! Şehit babasına Bahçeli’den telefon