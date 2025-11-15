İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Abone ol

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'un doğusundaki Eski Asker Kampı'na baskın düzenledi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Kentin güneyindeki Madma kasabasında ise İsrail güçleri bazı evlere baskın düzenleyerek 3 kişiyi, Beyt Furik kasabasında ise evine düzenlediği baskının ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima kasabasına düzenlediği baskın sırasında iki kişiyi gözaltına alırken ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Kalkilya kentindeki Kefr Saba Mahallesi'nde evlere baskın düzenleyerek aralarında iki kardeşin de bulunduğu 6 genci gözaltına aldı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 1072 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.