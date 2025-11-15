200 TL'lik banknot tarihe mi karışacak? 'Tedavülden kalkıyor' tarih verdi

Hayat pahalılığı nedeniyle en büyük banknot olan 200 TL yeterli gelmiyor. Vatandaşlar yüksek değerli banknot talep ederken bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Neden yeni banknotların basılmadığını merak edenler için ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2030 senaryosunu açıkladı. İşte detaylar...

Dijital paralar yaygınlaşmaya başlarken kağıt paralar için adeta yolun sonu görünüyor. 200 TL'nin en bütük banknot olmasından dolayı yeni banknotun basılması gerektiği halk arasında konuşulsa da konu ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.

BAŞKAN KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni banknot basılmamasına ilişkin, "Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dijital paraya geçiş sürecinin hız kazanacağının altını çizerek, dünyanın yeni bir dönüşümün içinde olduğunu belirtti. Memiş, "Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte dijital paralara geçiş süreci başlayacak" sözlerini kullandı.

Kağıt paranın artık tedavülden kalkacağını açıklayan Memiş, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"2030 yılına kadar kağıt para kullanımının büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle Türkiye’de 200 TL’lik banknotun değerinin artırılmaması (örneğin 500 TL veya 1000 TL’lik banknot basılmaması) dijital paraya geçişin bir göstergesi. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor"

"200 TL'LİK BANKNOT YERİNE..."

Avrupa Merkez Bankası'nın 6 yıl önce 500 Euro'luk banknotların üretimini durduğunu hatırlatan Memiş, 2026'da 200 Euro'luk banknotların üretimini sonlandırılmasının planlandığını ifade etti.

Türkiye'nin benzer bir sürece girebileceğini vurgulayan Memiş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"ABD’de ise en yüksek banknot olarak 100 dolar kalacak. Türkiye'de 200 TL’lik banknot yerine maksimum 100 TL’lik banknot basılabilir. Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı."