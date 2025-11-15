BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
GÜNCEL

Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!

Ordu’nun Ünye ilçesinde cuma namazı için camiye giren Nuri Aksöyek’in fenalaşarak yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde camiye giren kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.

Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.

Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

