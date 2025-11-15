BIST 10.566
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Karakoç ile Varank'ın kabirlerine ziyaret: ''Sezai Karakoç, bir okuldur.''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret etti.

Yayman, Karakoç ile Varank'ın mezarlarını ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak büyük bir şair, yazar, düşünce adamı ve filozof Sezai Karakoç'u seneidevriyesinde anmak için burada olduklarını söyledi.

Karakoç'u kabri başında dualarla andıklarını dile getiren Yayman, "Sezai Karakoç, Yedi Güzel Adam'ın en güzel insanlarından biridir. Sezai Karakoç, hikayesi olan bir insandır. Sezai Karakoç, bir okuldur. Sadece şiirleriyle, sadece düşünce yazılarıyla, sadece fikirleriyle değil bizzat şahsiyetiyle müstesna bir insandır. Sezai Karakoç'u bence en iyi anlatan sözcüklerden bir tanesi, Cemil Meriç'ten ilhamla 'Elinde demir asa, ayağında demir çarık, ömrünü Türk irfanına adamış, mütecessis bir fikir işçisidir'. Sadece eserleriyle değil yaşam biçimiyle, şahsiyetiyle, erdemli duruşuyla yeri doldurulamaz eşsiz bir insandır." diye konuştu.

Sezai Karakoç'un hikayesinin bütün millete, özellikle gençlere çok müstesna örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Yayman, onun sözlerinin bu çağda çok büyük anlam ve önem kazandığını belirtti.

Yayman, düşüncenin, insanlık değerlerinin, hürriyet anlayışının krize girdiği çağda Karakoç'un erdemin, hürriyetin ve insanlık değerlerinin en büyük savunucularından olduğunu söyledi.

AK Parti olarak kültürü ve sanatı, milleti birleştiren yegane unsurlardan gördüklerine dikkati çeken Yayman, salı günü AK Parti Kütüphanesi'nde Sezai Karakoç'la ilgili sempozyum düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül de yer aldı.

