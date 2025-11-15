BIST 10.566
Dilovası faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir kozmetik fabrikasında çıkan ve büyük yankı uyandıran yangın faciasının bilançosu ağırlaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden Tuncay Yıldız, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu son kayıpla birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve kısa sürede yayılan yangınla ilgili soruşturma sürerken, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ağır yaralı işçi Tuncay Yıldız’dan acı haber geldi. Yıldız’ın vefatı, facianın bilançosunu derinleştirdi.

Dilovası faciasında ihmal zinciri: Patlayan parfüm tesisi 'Adres bulunamadı' diye denetlenmemiş

Yangında daha önce Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'ndeki yangın faciasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

Çocuk işçi sorununda vahim tablo: 10 genç işçiden dördü kayıtdışı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 TUTUKLAMA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma kapsamında hem iş yeri sahipleri hem de yerel yönetim görevlileri hakkında yasal süreç başlatılmıştı.

Dilovası yangınından yaralı kurtulan işçi anlattı: Sigortasız ve sosyal haksız çalıştırıldık

Hakkında arama kararı bulunan iş yeri sahibi K.O. para dolu çantayla kaçmaya hazırlanırken yakalanmış, gözaltına alınan 11 şüpheliden K.O'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B., zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. de görevden uzaklaştırılmıştı.

Yangının çıkış nedeni ve güvenlik ihmalleriyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

