Şam'da peş peşe patlamalar! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezze bölgesinde arka arkaya duyulan patlama seslerinin ardından yapılan ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin başkenti Şam'ın Mezze 86 bölgesinde art arda üç patlama sesi duyuldu. Mahallede büyük korku ve paniğe yol açan patlamalardan birinin nedeninin üç katlı bir binayı hedef alan bir füze saldırısı olduğu iddia edildi.

Patlamalara ilişkin ilk incelemelerde 1 kadının yaralandığı bildirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, polis Mezze 86'ya giden tüm yolları trafiğe kapattı.

"KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR

SALDIRI"Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların "kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu meydana geldiğini belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

