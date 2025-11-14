BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,20
ALTIN 5.579,19
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Epstein’ın, Bill Clinton ile ilişkisinin araştırılmasını isteyeceğim

Donald Trump: Epstein’ın, Bill Clinton ile ilişkisinin araştırılmasını isteyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Abone ol

Jeffrey Epstein dosyası ABD siyasetini etkilemeye devam ediyor. Sosyetenin çok sayıda gözde ismine uzanan yazışmalar, çocuk istismarı, cinsel taciz ve yüzlerce iddianın tartışıldığı Jeffrey Epstein soruşturması Demokratlar tarafından ortaya sürülen 20 bin sayfalık e-posta ile ABD siyasetinde deprem etkisi yarattı.

Tüm Kraliyet ünvanları alınan Andrew'un ısrarla yalanladığı o fotoğrafın gerçek olduğu açığa çıktı.

TRUMP, DEMOKRATLARI 'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE 'ÇALIŞMAKLA' SUÇLADI

Demokrat belgelerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda baskılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. 

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada önemli bazı Demokrat isimleri hedef aldı.

Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratları, Jeffrey Epstein olayını yeniden gündeme taşıyarak "gündemi değiştirmeye çalışmakla" suçladı.

"İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERECEĞİM"

Trump, açıklamasında, "Bu nedenle, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığından, FBI'daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, adını zikrettiği kişi ve kurumların Epstein ile ilişkili olduklarını ve onun "adasında" zaman geçirdiklerini iddia ederek, "Takipte kalın." mesajını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan Rusya'ya nota
Azerbaycan'dan Rusya'ya nota
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Galatasaray Icardi kararını verdi! Aslan anlaşmasını istemiyor
Galatasaray Icardi kararını verdi! Aslan anlaşmasını istemiyor
Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile işbirliği gerekli
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile işbirliği gerekli
5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı
5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum