Donald Trump: Epstein’ın, Bill Clinton ile ilişkisinin araştırılmasını isteyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Jeffrey Epstein dosyası ABD siyasetini etkilemeye devam ediyor. Sosyetenin çok sayıda gözde ismine uzanan yazışmalar, çocuk istismarı, cinsel taciz ve yüzlerce iddianın tartışıldığı Jeffrey Epstein soruşturması Demokratlar tarafından ortaya sürülen 20 bin sayfalık e-posta ile ABD siyasetinde deprem etkisi yarattı.

Tüm Kraliyet ünvanları alınan Andrew'un ısrarla yalanladığı o fotoğrafın gerçek olduğu açığa çıktı.

TRUMP, DEMOKRATLARI 'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE 'ÇALIŞMAKLA' SUÇLADI

Demokrat belgelerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda baskılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada önemli bazı Demokrat isimleri hedef aldı.

Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratları, Jeffrey Epstein olayını yeniden gündeme taşıyarak "gündemi değiştirmeye çalışmakla" suçladı.

"İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERECEĞİM"

Trump, açıklamasında, "Bu nedenle, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığından, FBI'daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, adını zikrettiği kişi ve kurumların Epstein ile ilişkili olduklarını ve onun "adasında" zaman geçirdiklerini iddia ederek, "Takipte kalın." mesajını paylaştı.