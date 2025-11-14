BIST 10.566
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

