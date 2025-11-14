Galatasaray Icardi kararını verdi! Aslan anlaşmasını istemiyor

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da ilk 2 sezondaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin Haziran 2026'da sözleşmesi sona eriyor. Sakatlığını yeni atlatan ve form bulmaya çalışan Arjantinli yıldız, Galatasaray'da kalmak istiyor.

GALATASARAY ICARDİ KARARINI VERDİ!

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği için karar verildi. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasına karar verdi.

Habere göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında başka bir kulüp ile ön anlaşmaya varmasını istemiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol atarken, 22 asist yaptı. Yıldız oyuncu 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.