Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin 81. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "14 Kasım 1944’te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü’nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81’inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.