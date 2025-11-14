BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,21
ALTIN 5.575,50
HABER /  DÜNYA

Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Abone ol

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile işbirliği gerekli
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile işbirliği gerekli
5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı
5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!