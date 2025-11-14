BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.565,08
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli yağış beklenirken, rapora göre pazar günü 8 il için hafif kar yağışı uyarısı yapıldı.

Abone ol

Dolaptan montları çıkarmanın zamanı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu paylaştı. 

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Rapora göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Bugün "Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat" için yarın ise "Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak" için sarı alarm verildi.

VAN'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Van’ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1700 - 1800 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DA ETKİLİ OLACAK

Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yerel kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1700-1800 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN UYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi. 

SİVAS'TAN KAR MANZARALARI

Öte yandan Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koyulhisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar güne kar manzarasıyla başladı.

Geminbeli Geçidi'nde gece boyunca devam eden kar yağışı ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması