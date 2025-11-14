BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,21
ALTIN 5.575,50
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı

5 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar’a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz.

Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar’a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Jürgen Klopp 15 yıl sonra eski mesleğine dönüyor
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
İbrahim Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Fransa'dan dikkat çeken Rusya açıklaması: Zorlamayı amaçlıyoruz
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi