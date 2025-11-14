BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.565,08
HABER /  GÜNCEL

Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama

Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama

Erzincan merkezli 35 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 11'i tutuklanırken, şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütlenerek yasaklı silah ve patlayıcı maddelerin ticaretini planlı şekilde yürüttükleri belirlendi.

Abone ol

Erzincan merkezli 35 ilde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet veri tabanlı sosyal medya üzerinden örgütlenerek bulundurulması yasak olan silah ve patlayıcı maddelerin ticaretine yönelik ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 111 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erzincan merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma silah, 4 kurusıkı silah, 492 tabanca fişeği, 168 av tüfeği fişeği ve 94 kurusıkı fişeği olmak üzere 756 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 99 şüpheliden 9'u tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla, 6'sı savcılıktan, 51'i ise emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi