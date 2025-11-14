Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
Antalya'da polisin öldürdüğü eşi ve çocuklarının cenazesi Çankırı'da defnedildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü eşi ile 2 çocuğunun cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Ovacık köyü camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek ile vatandaşlar katıldı.