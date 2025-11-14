BIST 10.515
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.645,61
HABER /  EKONOMİ

Enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri! Merkez Bankası anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4'E ÇIKTI

Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor, cezası 10 bin TL! 45 gün sonra başlıyor
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kuveyt Türk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Muğla'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Türk Telekom'dan bir ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
Bakan Göktaş: Türkiye'de hanelerin yüzde 50'sinde çocuk yok
Huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi
3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen mi? Belirtiler 15 dakikada başlayabilir
