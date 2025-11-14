BIST 10.515
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.645,61
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor, cezası 10 bin TL! 45 gün sonra başlıyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor, cezası 10 bin TL! 45 gün sonra başlıyor

Eski tarihli doğal gaz sayaçlarının son kullanma tarihi 31 Aralık tarihinde doluyor. Doğal gaz sayacını değiştirmeyenler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı para cezası uygulanacağını duyurdu. Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapacakları başvuru ile değişiklik yapılacak doğal gaz sayaçları hakkında bildirimde bulunması gerekiyor.

Abone ol

2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya arz edilmiş ya da son muayene işlemleri bu tarihler arasında yapılmış sayaçlar için son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

MİLYONLARCA ABONE DOĞAL GAZ SAYACINI DEĞİŞTİRMEDİ

Yönetmelikte yer verilen bilgilere göre, dağıtıcı firmalar 2014-2019 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerine geçerli muayenesi olan yeni bir sayaç takmak zorunda.

Söz konusu uygulama kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde çalışma başlatılırken, halihazırda milyonlarca abonenin konutunda kullanmakta olduğu eski tarihli doğal gaz sayacını değiştirmediği ortaya çıktı.

SAYACIN SÖKÜLMESİNDEN ABONELER SORUMLU

Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapacakları başvuru ile değişiklik yapılacak doğalgaz sayaçları hakkında bildirimde bulunmak zorunda. Bildirimin ardından sayaçların muayenesi, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının anlaştığı servislerde yapılacak.

Ayrıca yönetmelikte yer alan bilgilere göre; muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesi işleminden kullanıcı sorumlu olacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. Yapılacak ilk muayene işleminin ardından, sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılacak ve hak sahibine teslim edilecek.

2026'DA DENETİMLER BAŞLIYOR!

31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaç değişikliğinin zorunlu tutulduğu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen aboneler, 2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin TL'ye varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen kullanıcılar hakkında 'damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma' fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kuveyt Türk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Kuveyt Türk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Muğla'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Muğla'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Türk Telekom'dan bir ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
Türk Telekom'dan bir ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
Bakan Göktaş: Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok
Bakan Göktaş: Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok
Huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi
Huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi
3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen mi? Belirtiler 15 dakikada başlayabilir
3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen mi? Belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!
Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!