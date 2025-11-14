Türk Telekom'dan bir ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman

Türk Telekom, bir aylık süre içinde sağladığı 1,8 milyar dolarlık kaynak ile uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeşil dönüşüm, 5G teknolojisi ve altyapı yatırımlarını uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklarla destekleyerek gelecek nesilleri gözeten finansal stratejilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Türk Telekom, bir aylık süre içinde toplam 1,8 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladı. Türk Telekom, 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı, 612 milyon dolar eşdeğerinde uzun vadeli kredi anlaşmaları ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirerek, küresel yatırımcıların şirkete duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

Türk Telekom'un 600'er milyon dolarlık yeşil eurobond ve sukuk ihracı, 3 katın üzerinde talep alarak büyük ilgi gördü. Yeşil eurobond ihracı 109 yatırımcıya tahsis edilirken, ihracın yüzde 75'ini sürdürülebilir odaklı yatırımcılar karşıladı.

Bu işlemle yeşil finansman portföyü 1,1 milyar doları bulan Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı.

Finansman çeşitliliğini artırmak amacıyla finans dışı sektörün uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk sukuk ihracını gerçekleştiren şirket, 5 yıl vade ile 600 milyon dolarlık ilave bir kaynak oluşturdu.

Ayrıca, biri Finlandiya İhracat Kredi Ajansı (ECA) kuruluşu Finnvera destekli, biri Çin ECA kuruluşu Sinosure destekli, diğeri ise Industrial and Commercial Bank of China'dan temin edilen krediler olmak üzere toplam 612 milyon dolar eşdeğerinde üç uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı.

Dijital geleceğin inşasına öncülük etmeyi hedefleyen şirket, bu kaynaklarla 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit şebeke imtiyazının uzatılmasına yönelik finansal planlamalar ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin finansmanını hedefliyor.

"Büyüme vizyonumuzu güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, dijitalleşme vizyonları doğrultusunda, yeşil dönüşümlerini, sabit hat imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımlarını destekleyecek bir finansman dönemini başarılı şekilde sonuçlandırdıklarını belirtti.

Karademir, "Eylül-Ekim 2025 döneminde bir aylık bir sürede toplam 1,8 milyar dolar büyüklüğünde bir finansmanı temin ettik. Küresel ölçekte farklı piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yaratarak hem yatırımlarımızı hızlandırıyor hem de sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte gerçekleştirdikleri 600 milyon dolarlık 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracının yalnızca finansal değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Karademir, 3 kattan fazla talep gören bu ihraçla yeşil finansman portföylerini 1,1 milyar dolara çıkardıklarını ve telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştıklarını anlattı.

"Çevresel ve finansal sürdürülebilirliği bir arada yürütmeye kararlıyız"

Karademir, finansman kaynağı çeşitliliklerini artırmak için, finans dışı sektörde ve uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk kira sertifikası ihracını 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarındaki işlemle gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra toplamda 612 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi anlaşmalarımızla finansman paketimizi tamamlayarak dijitalleşme ve altyapı odaklı yatırımlarımızın sürdürülebilir şekilde finanse edilmesini güvence altına aldık. Bir ay gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Telekom'un sağlam bilançosuna, disiplinli mali yönetimine ve uzun vadeli stratejisine duyduğu yüksek güvenin somut bir göstergesi niteliğinde. Dijital geleceğin inşasına yönelik yatırımlarımıza ara vermeden devam ederken, çevresel ve finansal sürdürülebilirliği bir arada yürütmeye kararlıyız."