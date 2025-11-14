BIST 10.515
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cenazesine ulaşılan kadının kayıp cep telefonu da bulundu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

Eski enişte şüphe çekmişti

Olaya ilişkin açıklamalarıyla şüpheleri üzerine çeken 'eski enişte' Mustafa Uzun, anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmişti. Şüpheli Uzun, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için sildiğini ileri sürmüştü. Silinen konuşmaların ortaya çıkması için Huriye Helvacını telefonu aranıyordu. Olaya ilişkin sır perdesinin, günler sonunda bulunan bu telefonda bulunanlarla aralanması bekleniyor.

Cesetleri 9 gün sonra bulunmuştu

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

