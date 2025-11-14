BIST 10.515
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.645,61
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 0

Teknik direktör Montella, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Oyunculardan Emirhan Topçu, ağrıları nedeniyle idmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 1

A Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlı takım, saat 15.45'te kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek. Milliler, saat 18.00'de maçın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yapacak. Saat 18.15'te ise teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan İsmail Yüksek, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 2

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 3

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi
3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen mi? Belirtiler 15 dakikada başlayabilir
3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen mi? Belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!
Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!
Fenerbahçe'de Devin Özek için döktü: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar
Fenerbahçe'de Devin Özek için döktü: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar
22 ilde "Orkinos Bulut-2" operasyonu: 138 kişi yakalandı
22 ilde "Orkinos Bulut-2" operasyonu: 138 kişi yakalandı
Christiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşadı! Hiç beklemiyordu, görünce neye uğradığını şaşırdı
Christiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşadı! Hiç beklemiyordu, görünce neye uğradığını şaşırdı
İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayınladı hedef oldu
İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayınladı hedef oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! 5 ay sürecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! 5 ay sürecek
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! 2 erkeğe ait DNA bulundu
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! 2 erkeğe ait DNA bulundu
Gıda mühendisi genç kadın devlet desteği ile başardı! Tam 250 hayvana ulaştı
Gıda mühendisi genç kadın devlet desteği ile başardı! Tam 250 hayvana ulaştı