Christiano Ronaldo, kariyerinde bir ilki yaşadı! Hiç beklemiyordu, görünce neye uğradığını şaşırdı

Cristiano Ronaldo, İrlanda karşısında oynadığı maçta milli takım kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Maçın 61. dakikasında topsuz alanda O'Shea'ye dirsek atan Ronaldo, ilk olarak sarı kart gördü ancak VAR incelemesi sonucu kart kırmızıya çevrildi. Bu durum, Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu. Portekiz, Ronaldo'suz kaldığı maçta skor üretemedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, İrlanda'ya deplasmanda 2-0 mağlup olurken Cristiano Ronaldo müsabakanın en çok konuşulan ismi oldu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 61. dakikasında topsuz alanda O'Shea'ye dirsek atan Ronaldo, hakemden ilk olarak sarı kart gördü. Ancak pozisyonun ardından VAR odasından inceleme uyarısı geldi. Hakem monitörden görüntüyü izledikten sonra kararını değiştirdi ve Ronaldo'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

RONALDO ŞAŞKIN, TRİBÜNLERE ALKIŞLI TEPKİ

Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan 39 yaşındaki yıldız, sahayı terk ederken tribünlerden gelen yoğun tepkiye alkışla karşılık verdi. Bu kırmızı kart, Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak tarihe geçti.

MAÇIN KADERİ

Portekiz, yıldız oyuncusundan mahrum kaldığı karşılaşmada skor üretemedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ronaldo'nun alacağı ceza ve kaçıracağı maçlar merakla bekleniyor.

