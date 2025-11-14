BIST 10.573
Kadınlar tuvaletinde kamera bulundu! İnşaat şirketindeki kadınlar farketti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bünyesinde kadın çalışanların da bulunduğu bir inşaat firmasında, tuvalete yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu. Çalışanlar tarafından fark edilen ve havalandırma bölümüne sıkıştırılmış olan kamera, polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamerayı kimin yerleştirdiğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, Esenyurt'ta faaliyet gösteren ve bünyesinde üç kadın personelin de görev yaptığı bir inşaat firmasının iş yerinde meydana geldi.

HAVALANDIRMADA KAMERA
Çalışanlar, tuvaleti kullandıkları sırada havalandırma bölümüne gizlenmiş bir kamera olduğunu fark etti. Durum üzerine çalışanlar, havalandırma bölümüne sıkıştırılmış olan kamerayı yerinden çıkardı.

Kadınlar tuvaletinde kamera bulundu! İnşaat şirketindeki kadınlar farketti - Resim: 0

GİZLİ KAMERAYI KİM KOYDU?
Kamerayı bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan gizli kamerayı incelemeye aldı. Polis, kamerayı tuvalete kimin ve ne amaçla yerleştirdiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

