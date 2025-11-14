BIST 10.573
HABER /  EKONOMİ

SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

SPK, haftalık bülteninde bir dizi önemli kararı kamuoyuyla paylaştı. Kurul, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ’nin toplam 134 milyon liranın üzerindeki bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylarken, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’nin 10 milyar liralık Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.

Kurul ayrıca, manipülatif işlemler ve izinsiz faaliyetler nedeniyle toplam 31 gerçek kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi. SPK, finansal piyasalardaki denetim ve düzenleme yetkisini kullanarak sermaye artırımı, fon kuruluşu ve borçlanma aracı ihraçlarına onay verirken, piyasa dolandırıcılığı ve izinsiz faaliyetlere karşı sert adımlar attı.

SERMAYE PİYASASI ONAYLARI

Sekuro Plastik Ambalaj: Şirketin 53,6 milyon liralık bedelli ve 80,4 milyon liralık bedelsiz olmak üzere toplam 134 milyon 29 bin 565 liralık sermaye artırımı başvurusu onaylandı.

Anadolu Hayat Emeklilik: Kurul, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'nin Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin vererek, fonun 10 milyar liralık paylarının kayda alınmasına karar verdi.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI

Ekonomim'in haberine göre Kurul, piyasalara toplamda milyarlarca liralık ve dolarlık kaynak sağlaması beklenen çok sayıda tahvil/finansman bonosu ihracını onayladı. Onay verilen başlıca ihraçlar arasında şunlar yer alıyor:

Akbank TAŞ: 4 milyar dolarlık tahvil/finansman bonosu ve 4 milyar dolarlık yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı.

Volkswagen Doğuş Finansman AŞ: 6 milyar 500 milyon TL.

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ: 10 milyar TL.

Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ: 6 milyar TL.

SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAKLARI

SPK, manipülatif faaliyetlerde bulunan ve izinsiz işlem yapan kişi ve sitelere yönelik ciddi yaptırımlar uyguladı:

EGEEN ve JANTS Pay Piyasaları: Ege Endüstri (EGEEN) ve Jantsa Jant Sanayi (JANTS) pay piyasalarında gerçekleştirdikleri işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplam 31 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2 Yıl İşlem Yasağı: Bu 31 gerçek kişi hakkında, gerçekleştirilen manipülatif işlemlerden dolayı 2 yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

İzinsiz Faaliyetler: İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve banka hesaplarının kullandırılması suretiyle suça iştirak eden 2 gerçek kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kripto ve Kaldıraçlı İşlem Siteleri: Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemler başlatıldı.

