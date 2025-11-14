BIST 10.573
Çin'in insansız hava aracı taşıyabilen ilk savaş gemisi Sıçuan deneme seyirlerine başladı

Çin'in, insansız hava aracı taşıyabilen ilk savaş gemisi olma özelliği taşıyan yeni nesil amfibi hücum gemisi Sıçuan'ın deneme seyirlerine başladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "Tip 076" olarak sınıflandırılan gemi, ilk deneme seyri için Şanghay'dan denize açıldı.

İlk deneme seyrinde geminin motor, elektrik ve diğer sistemleri test edilecek, istikrarı ve güvenilirliği sınanacak.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin adı verilen gemi, 27 Aralık 2024'te Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarılarak suya indirilmişti.

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesinde elektromanyetik fırlatma rampası sayesinde helikopterler ve amfibi araçların yanı sıra sabit kanatlı insansız hava araçlarının operasyonlarına olanak sağlıyor.

"Çin'in ilk insansız hava aracı gemisi" olarak anılan Sıçuan'ın, amfibi muharebenin yanında açık denizlerdeki harp kabiliyetini artıracağı öngörülüyor.

Amerikan ve Japon muadillerinden daha büyük

260 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğinde güverteye sahip, yüklü ağırlığı 50 bin tona ulaşabilen gemi, muadili olan ABD'nin "Amerika" ve Japonya'nın "Izumo" sınıfı helikopter gemilerinden daha büyük ve geniş taşıma kapasitesine sahip.

Çin, daha önceki nesilde "Tip 075" olarak sınıflandırılan amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi de bulunuyor. Elektromanyetik fırlatma rampalarına sahip yeni nesil uçak gemisi Fucien, 7 Kasım'da törenle hizmete girmişti.

