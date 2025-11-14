İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayınladı hedef oldu

İsrail'de, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini yayımlayan Kanal 12 muhabiri Guy Peleg'in aşırı sağcı İsraillilerin saldırısına uğradığı bildirildi.

İsrail'de Sde Teiman askeri hapishanesinde askerlerin Filistinli bir esire tecavüz görüntüleri Ağustos 2024'te Kanal 12 televizyonunda yayımlanmıştı.

İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi ise kasım ayı başında gözaltına alınmıştı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, çarşamba gecesi Tel Aviv’de katıldığı bir konferansın ardından aşırı sağcı bir grup İsraillinin adliye muhabiri Peleg'i takip ettiği, sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu ve aracına gitmesini engellediği bildirildi.

Peleg’in olay yerine çağırdığı polis eşliğinde konferansın yapıldığı binadan güvenli bir şekilde ayrılabildiği aktarılırken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aşırı sağcı İsraillilerin sözlü sataşmalarına devam ettiği görüldü.

İsrail’in Bnei Brak kentinin girişine ise "Guy Peleg hapse girsin!" yazılı ve muhabiri parmaklıklar ardında gösteren bir pankart asıldı.

Aşırı sağcı saldırgan Peleg'i tehdit ettikleri anları sosyal medyada paylaştı

Mordehay David isimli aşırı sağcı İsraillinin ise sosyal medyada fiziki ve sözlü saldırısını paylaştığı görüntülerde, "Neden İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladın?" şeklinde gazeteciye bağırdığı görüldü.

Polis koruması eşliğinde aracına giden Peleg’e tehditlerini sürdüren David, "Guy Peleg, dünyanın neresine gidersen git bir polis eskortuna ihtiyacın olacak. Sana faydası olmayacak, engelleneceksin! Engelleneceksin!” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki hükümet karşıtı protestocuları sık sık kışkırtan David’in Adalet Bakanı Yariv Levin ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile videolar çektiği aktarılıyor.

İsrail basını, bağımsız gazeteci Or-ly Barlev’in Başbakan Netanyahu’nun yolsuzluk duruşması sırasında kendisini taciz etmesi üzerine aşırı sağcı David hakkında uzaklaştırma kararı aldığını da yazdı.

Kanal 12 muhabirine yönelik saldırıyı kınadı

Kanal 12 televizyonundan muhabirine yönelik saldırıya ilişkin yapılan kınama açıklamasında, "İsrail'in en kıdemli gazetecilerinden Guy Peleg'e yönelik şiddet kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerine yer verildi.

Kanal, Peleg'i ve gazetecilik faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Saldırının ardından "103 FM" radyosuna verdiği röportajda ise Peleg, "suçlu" olarak nitelendirdiği David'den değil, hükümetin üst düzey yetkilileriyle olan bağından endişe ettiğini söyledi.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.