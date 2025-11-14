BIST 10.515
Gıda mühendisi genç kadın devlet desteği ile başardı! Tam 250 hayvana ulaştı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan kadın besici, hayvan sayısını 37'den 250'ye çıkardı.

Gıda mühendisi Cangül Şenoğlu (33), Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne yaptığı başvuru sonrasında hibe edilen 37 küçükbaşla hayvancılığa başladı.

3 YILDA 250 HAYVANA ULAŞTI

Babasıyla birlikte hayvanları otlatan Şenoğlu, 3 yıl içerisinde hayvan sayısını 250'ye çıkardı.

Cangül Şenoğlu, AA muhabirine, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi ayakları üzerinde durmak ve ekonomik gelir elde edebilmek için arayışa girdiğini Tarım ve Orman Bakanlığının projesinin kendisine can suyu olduğunu söyledi.

BAKANLIKTAN ALDIĞI DESTEK YÜZ GÜLDÜRDÜ

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından 35 anaç koyun ve 2 koçun hibe olarak verildiğini dile getiren Şenoğlu, "Şu anda 250 hayvanım var. Aldığım hayvanlar çoğaldı. Yazın küçükbaş hayvanların sütünü peynir yaparak satıyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri ve ahırlarının yıkıldığını, bazı hayvanlarının telef olduğunu ifade eden Şenoğlu, hayvanların şu anda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği çadırda kaldığını belirtti.

Şenoğlu, besiciliği severek yaptığını, ileride çiftlik kurmayı hedeflediğini dile getirerek "Babam da ben de sürüyü otlatıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde hayvan sayısını bine çıkarmayı planlıyorum. Ahırımız yapılır, kendimiz için de konutumuz olursa daha güzel hayvanlar yetiştirebiliriz." diye konuştu.

Gençlere Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden faydalanmaları konusunda tavsiyede bulunan Şenoğlu, "Desteklere başvursunlar, bence bereketli topraklarımızın genç ellere ihtiyacı var. Çok güzel destekler var." ifadelerini kullandı.

