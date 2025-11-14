Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması yürek yaktı! Keşke şehit olsam...

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son konuşması tüyleri diken diken etti. Kardeşinin 'rüyamda gördüm, şehit olmuşsun' mesajına Kuyucu'nun verdiği cevap herkesi ağlattı. İşte detaylar...

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen “C130” tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit düştü. Askerlerimizin naaşları akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilirken, askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Elim kazada şehit düşen Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun cenazesi memleketi Konya’ya gönderildi. 25 yaşındaki şehit askerin kardeşiyle son konuşması tüyleri diken diken etti.

"KEŞKE ŞEHİT OLSAM AMA NERDE..."

Şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle mesajlaşan Kuyucu’nun 'Rüyamda seni gördüm, sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum" mesajına şehit askerin verdiği cevap tüyleri diken diken etti. Kuyucu'nun “Hayırlara gelsin gardaşım. Keşke olsa öyle ama nerede… Üzülme gardaşım.” mesajı herkesi duygulandırdı.