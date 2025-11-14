BIST 10.515
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Devin Özek için döktü: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği ilk günlere bulunduğu ortamı anlatan Özek, "Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum." dedi.

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen futbol direktörü Devin Özek, Samandıra'da teknik direktör Domenico Tedesco'nun basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özek, takımın çok iyi performans sergilediğini ifade etti. Oyuncuları her zaman koruyacaklarını dile getiren Özek, şunları kaydetti:

"Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz."

