Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi! Gören gözyaşına boğuldu

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin naaşı memleketlerine gönderildi. Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın kızı babasının naaşını oyuncağına sarılarak bekledi. Şehit kızının o anları tüyleri diken diken etti.

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz Mürted Hava Üssü'nde yapılan askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı. Şehit Kaplan'ın babasının naaşını beklediği anlar yürek sızlattı.

BABASINI BÖYLE BEKLEDİ

İki çocuk babası Şehit Kaplan’ın 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi. Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kaplan’ın cenazesi karayolu ile Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği’nin cenazesi de memleketi Çorum’a gönderildi. Cenazeler, Cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.

