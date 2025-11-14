BIST 10.515
Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildi

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısının ardından "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Kravçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, bazı sivil binaların ve şehirdeki altyapının zarar gördüğüne işaret eden Kravçenko, "Acil durum ilan edildi. Saldırılar neticesinde yaralananlara gerekli yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Karadeniz kıyısındaki şehrine yönelik saldırılarda, bölgedeki bir petrol deposu ve bir sivil geminin zarar gördüğü belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 216 İHA’nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirmişti.

Novorossiysk'te ülkenin Karadeniz'deki önemli ihracat limanlarından birisi de bulunuyor.

