Bakan Göktaş: Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin düşen doğurganlık hızıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, konuyu "ülkemizin beka meselesi" olarak nitelendirerek, günümüzde Türkiye'deki hanelerin %50'sinde çocuk bulunmadığını ve önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalmasının beklendiğini ifade etti.

Milliyet'in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının düştüğünü anımsatarak, “Bu konu ülkemizin beka meselesi. Günümüzde Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Bu gibi sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor. 2100 yılında ülkemizin nüfusu yeri geldi, 55 milyona düşecek, yeri geldi 25 milyona düşeceği söyleniyor. Doğurganlığı sadece ekonomik meseleye kapatmak meseleyi dar bir pencereden okumaktır. Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle, istihdamla, ekonomiyle açıklanabilecek bir konu değil” dedi.



ÇOCUK VE YAŞLILARA KÖTÜ MUAMELE

Milletvekillerinin huzurevi, çocuk ve engelli bakımevlerinde yaşanan şiddet ve kötü muamele vakalarına ilişkin eleştirilerine karşı da Göktaş, “Kurumlarımızda karşılaştığımız hiçbir sorunu görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Bununla ilgili özellikle denetim raporlarımızla beraber yapay zekâya dayalı kamera dijital sistemimizi hayata geçiriyoruz. 3 pilot ilimizde de uyguladık. Bu kapsamda özellikle şiddet gören çocuğun vakası veya düşme tehlikesi yaşayan bir yaşlımızın verisi anında bize düşüyor. Bu sene bütün Türkiye’de, bütün kuruluşlarımızda bu sistemi yaygınlaştıracağız, özel kuruluşlarımıza da benzer sistemi mecbur bırakacağız” diye konuştu.



KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin ise “Mağdurların hukuki destek ihtiyacı bir gerçek ve bunun nasıl daha nitelikli olabileceği konusunda Türkiye Barolar Birliği’ne toplantı yapma talebimizi ilettik. Mağdurlar şikâyetinden vazgeçmiş bile olsa biz takip etmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

KOMŞU ANNELİK

Çocuk bakım sistemini güçlendirmek için bakım modellerini çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Göktaş, “Türkiye’de pek çok yerde kadınlar başka çocuklara bakıyor. Dolayısıyla, bu kadınlara eğitimini vermek ve kayıtlı bir şekilde istihdam edilmesini sağlamak önemli. UNICEF’le beraber millî eğitimle 180 saatlik eğitim, bizim Bakanlığımızdan eğitim alması, özellikle sağlık raporlarını alması, bu pilot çalışmalarımızı yeni başlattık. Deniyoruz, şayet yerinde gitmezse zaten revize edilebilir” dedi.