Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor

Özgür Özel'in "Yeterli deprem konutu teslim edilmedi" sözlerinin sorulması üzerine Murat Kurum, "CHP Genel Başkanı masadan siyaset yapıyor, oturduğu yerden. Deprem bölgesine gelmeden, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız sorunlarını dinlemeden masabaşı siyaset yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın Adıyaman’da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim töreni öncesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere’de basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, konuşmasının başında Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

“İNDERE’MİZDE TAM 16 BİN YENİ YUVAMIZI YAPIYORUZ”

Bakan Kurum, İndere’nin Adıyaman için önemine dikkat çekerek, “Şu anda yeni Adıyaman’ın simge mekanı olan, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından birinde, İndere’deyiz. Adıyaman’ın gurur tablosu burası. Yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alanda İndere’mizde tam 16 bin yeni yuvamızı yapıyoruz. Bu bölgede, Adıyamanlı hemşerilerimizin kadar hak ettiği ne varsa yaşam kalitesi noktasında her türlü ihtiyaçlarını giderecek bir bakış açısıyla burası inşa edildi. İnşallah İndere projemiz Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacak; biz de kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız” dedi.

“50 BİN AİLEMİZİN DAHA YUVASINA KAVUŞMA HEYECANINA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Deprem bölgesinde asrın inşa seferberliğinin hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 11 ilimizde 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Yeni 50 bin ailemizin daha yuvasına kavuşma heyecanına şahitlik edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi depremin olduğu ilk günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmıyoruz. Millete hizmet davasının, en doğru örneğini ilmek ilmek işleyerek, sokak sokak çalışarak deprem bölgesinin her yerinde gösteriyoruz” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNİN TAMAMINDA 350 BİN KONUT SAYISINA ULAŞTIK”

Bakan Kurum, depremzede vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı: Afetzede kardeşlerimize 6 Şubat sabahı verdiğimiz söze sadakatle bağlı olarak alın teri döküyoruz. 6 Şubat’ta “11 ilimizi ayağa kaldıracağız” dedik ve o güne çok az kaldı. Biz bütün umutların yeşereceği, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşacağı o güne çok az kaldı. “Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak” dedik; artık tamamlamak için gün sayıyoruz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşası devam ediyor. Adıyaman’ımızda bugüne kadar 38 bin konutumuzu ve iş yerimizi teslim ettik. İnşallah yılsonuna kadar da 43 bin hak sahibi vatandaşımızın tamamının konutlarını vereceğiz. Adıyaman merkezde de vatandaşlarımız huzur içerisinde yaşıyor olacak. Yeni Adıyaman tamam diyeceğiz. Deprem bölgesinin tamamında 350 bin konut sayısına ulaştık. Yılsonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarını teslim edeceğiz.

“ARDIMIZDA BU DUALAR VARKEN TÜRKİYE’NİN KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ”

Bakan Kurum, devlet ve milletin kararlılığıyla deprem bölgesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğine vurgu yaptı: Tek bir arzumuz var. İstiyoruz ki 11 ilimiz süratle ayağa kalksın. Evsiz, yuvasız tek bir kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz dilleri dualı annelerimizin yoludur. Bizim yolumuz, bize ilk günden itibaren inanan milletimizin yoludur. Bu yolda önce Allah’a, sonra devletimizin gayretine ve milletimizin desteğine güveniyoruz. İnanın, bizim yanımızda bu güven, bizim ardımızda bu dualar varken Türkiye’nin karşısında kimse duramaz, karşımızda hiçbir iş duramaz. Milletin gündeminden kopuk, Türkiye’nin yarınlarından umutsuz, kalbi depremzede insanımızla atmayanlar; devletimizle milletimiz arasındaki bu bağı anlayamazlar.

“DEVLET ÇALIŞMIŞ, MİLLET KAZANMIŞ, TÜRKİYE BU İŞİ BAŞARMIŞTIR”

Muhalefetin haksız eleştirilerle deprem bölgesindeki çalışmaları gölgelemeye çalıştığını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: Sürekli eleştiriyorlar. Sürekli işlerimize kulp takmaya çalışıyorlar. Şunu er veya geç anlayacaklar; devlet çalışmış, millet kazanmış, Türkiye bu işi başarmıştır. Bu süreçte kaybeden yoktur, 86 milyon vatandaşımız hep beraber kazanmıştır. Bizi eleştirenlere şunu tavsiye diyoruz. Ya milletimizin bu başarısına ortak olacaklar, ya da deprem bölgesinden başlamak üzere 86 milyonun karşısında mahpus olacaklar. Tavsiyemiz depremzede kardeşimizin mutluluğuna ortak olmalarıdır. Biz kararı kendilerine bırakıyor ve yolumuza ilk günkü gibi kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu; nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu; tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 14 milyon insanımızı etkileyen deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarlarını milletimize teslim edeceğiz.

ÖZEL’İN DEPREM BÖLGESİ İDDİALARINA YANIT: YALAN SÖYLÜYORLAR

Bakan Kurum, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik iddiaları ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: CHP Genel Başkanı masadan siyaset yapıyor. Yani oturduğu yerden, deprem bölgesine gelmeden, deprem bölgesindeki vatandaşımızın hatırını, sorunlarını dinlemeden masa başı siyaset yapıyor. Biz CHP'nin siyasetine alıştık. Milletin derdine derman olmadan sadece algılarla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Burada çok açık ve net söylüyorum, yalan söylüyorlar. Burada yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz ve 350 bin sayısı depremzede kardeşlerimizin yüzde 80’inin evini almış olması demek. Yıl sonu söz verdiğimiz gibi ‘En az 450 bin konutu teslim edeceğiz’ dedik ve kararlılıkla bu konutlar için çalışıyoruz, çabalıyoruz, alın teri döküyoruz. Masa başı değil her hafta deprem bölgesine gelerek deprem bölgesindeki illerimizi ziyaret ederek yapıyoruz. Onlara tavsiyemiz; gelsinler, görsünler. Buralara baksınlar, milletimizin evine ziyarette bulunsunlar ve milletimize sorsunlar. Milletimize sormuyorlarsa eğer deprem bölgesindeki belediye başkanlarına sorsunlar. Doğruyu onlara hepsi söyleyecektir.

“DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ İSTİSMAR ETTİRMEYECEĞİZ”

Muhalefetin depremzedeler üzerinden siyaset yapmaya çalıştığının altını çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti: Amaçları deprem bölgesinin derdine derman olmaksa burada bir çakılı çiviniz olur öyle değil mi? Ya bir iş yaparsınız, bir şey üretirsiniz. Dertleri bu değil. Maalesef deprem bölgesini siyasi malzeme yapmak üzere bir çalışma yürütüyorlar. Ama biz deprem bölgesini siyasi malzeme yaptırmayacağız. Buradaki depremzede kardeşlerimizi istismar ettirmeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bu konutları yapacağız. İşte İstanbul'daki iddianameyi hep birlikte gördük. Buradaki usulsüzlüklerle, yapmış oldukları işlerle paraları nasıl topladıklarını hep birlikte gördük. Yolsuzluklara gelince burada paraları buluyorlar ama deprem bölgesine gelince maalesef çakılı tek bir çivileri yok. Sadece baklava kutularındaki parayla bile burada onlarca konut yaparlardı. Ama bugün geriye dönüp baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada dikili tek bir ağacı yok. Utanmadan, sıkılmadan bu kadar işçinin, emekçinin alın terine haksızlık edeceksiniz, edemezsiniz. Size bu siyaseti yaptırmayacağız. Burada yarın 350 bin konut teslim edilecek. Yıl sonu en az 450 bin konutu teslim edeceğiz. Devletimiz bu işi milletimizle, depremzede kardeşimizle birlikte başarmıştır. Tavsiyemiz bu mutluluğa ortak olmalarıdır.

“ULU CAMİİ'MİZİ CHP’NİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ”

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hala Hatay’daki Ulu Camii’yi inşa etmediğini hatırlatan Bakan Kurum, bu caminin de Bakanlık koordinesinde inşa edileceğini açıkladı: Ulu Camii ile alakalı maalesef tek bir şey bile yapamadılar. Bugün gelinen süreçte Habib-i Neccar Camii'miz açılışa hazır hale gelmişken, tarihi meclis binamız yükselmişken, belediye binamız yükselmişken, Uzun Çarşı’da, Kemalpaşa'da binalarımız aslına uygun bir şekilde yeniden ihya olurken; Atatürk Caddesi'ndeki binalar eskisinden daha güzel bir şekilde ayağa kalkarken hala deprem bölgesini siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Ama Ulu Camii'yi niye yapmadıklarını milletimize anlatmıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Ulu Camii'ye ilişkin de son ihtarını gönderdi. Sürenin bitmesine müteakip Ulu Camii’mizi CHP'nin insafına bırakmayacağız. Bu kadar eseri yaptığımız gibi, yüz binlerce konutu vatandaşımıza teslim ettiğimiz gibi, 11 ili hep birlikte ayağa kaldırdığımız gibi Ulu Camii'mizi de kaldıracağız ve CHP'nin insafına terk etmeyeceğiz. Ya bu milletin başarısına ortak olacaklar ya da 86 milyonun karşısında mahpus olmaya devam edecekler.