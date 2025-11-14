BIST 10.492
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı

Fransız yıldız Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

Fransız Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve bunun ayrıntılı bir değerlendirme gerektirdiği kaydedildi.

Mbappe, Fransa'nın Ukrayna'yı 4-0 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası bileti aldığı maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmış ve kariyerinde 400 gole ulaşmıştı.

Mbappe ile birlikte Eduardo Camavinga da kas gerginliği nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın pazar günü Azerbaycan ile oynayacağı eleme maçının kadrosundan çıkarıldı.

Mbappe ve Camavinga'nın milli aranın ardından Elche ile oynanacak lig maçında Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

