Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler

Galatasaray'dan sezon başında Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, Danimarka basınına yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Nelsson, kiralık sözleşmesi tamamlandığında bile Galatasaray'a dönmeyi düşünmediğini belirtti.

"GELECEĞİMİN GALATASARAY'DA OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Victor Nelsson, ülkesinde verdiği röportajda kariyerine dair net konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'daki kiralık sözleşmesi tamamlandığında bile Galatasaray'a dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu yaz ne olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" dedi.

Sözlerinin devamında Galatasaray dönemine dair konuşmak istemediğini söyleyen Nelsson, Roma'daki kiralık döneminin ardından zor günler geçirdiğini ifade etti.

"SÖZLEŞMEMİ UZATMAK ZORUNDA KALDIM"

Danimarkalı stoper, Galatasaray'da geçirdiği yıllara dair olumlu anılarının olduğunu söylese de sözleşme süreçlerinde yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu adeta kiralanmamın şartı gibiydi."

Nelsson, Hellas Verona'ya kiralanırken de benzer bir durum yaşadığını ve sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak zorunda kaldığını söyledi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Nelsson'un bu açıklamalarının ardından Galatasaray'daki geleceği tamamen belirsizliğe düşerken, Danimarkalı oyuncunun İtalya'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Hellas Verona'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ise sezon sonunda netlik kazanacak.

