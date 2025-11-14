BIST 10.492
DOLAR 42,33
EURO 49,28
ALTIN 5.521,67
HABER /  DÜNYA

Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü

Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze düşmesini görüştü.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Ukrayna'daki büyükelçilik idari binasının bir kez daha hedef alınmasını kınadı ve olayla ilgili ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Aliyev de büyükelçilik binasının füze saldırısına maruz kalmasını kınayarak, yaşananlarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine göre diplomatik temsilciliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

Liderler ayrıca, ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu.

Rusya'nın bugün Kiev'e yaptığı füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmı tamamen yıkılmış, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Bu durum üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Bakü'nün itiraz notası takdim edilmişti.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, 2 Ocak 2024'te ve 28 Ağustos'ta da Rusya'nın saldırıları nedeniyle zarar görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
İsrail'in Washington Büyükelçisi, küstah Türkiye ve F-35 açıklaması
İsrail'in Washington Büyükelçisi, küstah Türkiye ve F-35 açıklaması
Enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri! Merkez Bankası anketi açıklandı
Enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri! Merkez Bankası anketi açıklandı
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor, cezası 10 bin TL! 45 gün sonra başlıyor
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor, cezası 10 bin TL! 45 gün sonra başlıyor
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan annenin kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kuveyt Türk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Kuveyt Türk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Muğla'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Muğla'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı...