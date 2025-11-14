Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı

Turkcell, aile olmanın gücünü dijital dünyaya taşıyan "Turkcell Ailem" kampanyasını hayata geçirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell uygulamasında yer alan Turkcell Ailem platformunu kullanarak 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturan bireysel kullanıcılar, grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma, BiP ve Whatsapp'tan sınırsız mesajlaşma haklarına sahip olacak.

Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell’e davet edenlere GB hediyelerinin de verildiği yeni platformda, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2 bin dakika konuşma hakkı tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şirket olarak her zaman kullanıcılarının yanında olduklarını belirtti.

Akgüç, hedeflerinin, kullanıcıların hayatlarının her alanında onlara değer katma ve fayda sağlamak oludugun ifade etti.

Kuruldukları günden bugüne edendikleri deneyim ve bilgiyi göz önüne alarak, birlik olmanın ve beraber hareket etmenin gücünü avantaja çeviren yeni platforları Turkcell Ailemi hayata geçirdiklerini aktaran Akgüç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ailesi Turkcell olarak, müşterilerimizin grup içi GB transferi, sınırsız konuşma gibi ayrıcalıkları sevdikleriyle, aile boyu deneyimlemesini amaçlıyoruz. Bir arada olmanın ve paylaşmanın değerini çok iyi biliyor, 'İyi ki birlikteyiz, iyi ki Turkcell'liyiz' diyoruz."