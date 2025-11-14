BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.565,08
HABER /  SPOR

Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sözleşme belirsizliği devam ediyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun kontratı 2029'a kadar devam etse de, maaş iyileştirmesi konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Abone ol

Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği büyüyor. İtalyan basını, milli futbolcunun talep ettiği maaşı duyururken, Torino devinde sözleşme krizi henüz çözülemedi.

Serie A devi Juventus'ta gözler bir süredir Kenan Yıldız'la yapılması planlanan yeni sözleşme görüşmelerine çevrildi. 19 yaşındaki yıldızın kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor ancak maaş iyileştirmesi konusunda taraflar arasında hala anlaşma sağlanamadı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 98 maça çıkan Kenan Yıldız, 19 gol-15 asistle toplam 34 gole katkı sağladı. Gösterdiği performansla hem Juventus'un hem de Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcu, takımın geleceği için kritik bir isim olarak görülüyor.

KENAN'IN TALEBİ NET: 6 MİLYON EURO

GOAL Italia'nın haberine göre Kenan Yıldız şu anda Juventus'tan 1.7 milyon euro kazanıyor. Kulübün genç yıldıza yıllık 5 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Kenan'ın ise takımın bir diğer yıldızı Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşını talep ettiği aktarılıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki fark sadece rakamsal değil; Juventus yönetiminin bütçe politikasını zorlayacak bu talep nedeniyle süreç ağır ilerliyor. İtalya basınına göre anlaşma sağlanamazsa Kenan'ın gelecek yaz döneminde Avrupa devlerinin kapısını çalması işten bile değil. Juventus cephesinde Kenan Yıldız krizi, ocak ayı yaklaşırken daha da kritik bir hâl almaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmaya çalıştık
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
DenizBank ve ENBD'den OYAK ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Kylian Mbappe milli takım kampından ayrıldı
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
Antalya'da cinnet getiren polis eşi ve çocuklarını vurmuştu! Cenazesi Çankırı'da defnedildi
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
İsrail'in Washington Büyükelçisi, küstah Türkiye ve F-35 açıklaması
İsrail'in Washington Büyükelçisi, küstah Türkiye ve F-35 açıklaması