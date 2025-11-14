BIST 10.566
Milli Takım'da sakatlık şoku! Aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı bulunan Emirhan Topçu’nun A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan'ın kadrodan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

