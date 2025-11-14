BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,21
ALTIN 5.576,86
HABER /  EKONOMİ

Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı

Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören ÇKS kayıtlı üreticilere yönelik 798 milyon liralık yeni destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 798 milyon lira yeni destek ödemesinin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece, toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine güzel haber
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otopsi raporu belli oldu!
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
Zehir tacirlerine ağır darbe! 35 ilde operasyon: 11 tutuklama
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesine gelmeden, masa başı siyaset yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı çıldırtacak sözler
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den yeni açıklama!
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Turkcell ailelere yönelik kampanya başlattı
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Aliyev ve Zelenskiy, Rusya'nın Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine füze saldırısını görüştü
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu
Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Rafa Silva'ya fena salladı, sözleri olay oldu