Vincenzo Montella'dan bomba bahis açıklaması: Alt liglerde...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada bahis soruşturmasının futbolcuların dikkatini dağıtmaması gerektiğini vurgulayarak alt liglerdeki yüksek rakamlar ve kimlik hırsızlığı iddialarının süreci daha da üzücü hale getirdiğini söyledi.

Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile oynayacağımız maç öncesi basın toplantısı gerçekleştiren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç öncesi takımla ilgili son gelişmelerle birlikte, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu ile bahis soruşturması ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Montella’nın sözleri…

‘‘6-1 KAZANDIK DİYE ÖZÜR DİLEMEDİK…’’

Vincenzo Montella, "Bulgaristan'a karşı sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Önceki maçta 6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik. Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz.’’ dedi.

‘‘HAK EDEN HERKES…’’

Vincenzo Montella: "Her zaman formaya bakmaksızın en iyi şekilde seçim yapmam gerekiyor. Hak eden herkes muhakkak bir gün milli takımda olacaktır." açıklamasında bulundu.

BAHİS OLAYLARINA DEĞİNDİ! ‘‘ALT LİGLERDE RAKAM ÇOK FAZLA…’’

Montella, ‘‘Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem. Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı.’’ diye konuştu.

KADRO DIŞI KALAN İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KONUŞTU!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’yi Milli kadroya çağıran Montella, ‘‘İrfan Can maalesef kulübünde kadro dışı. Ocağa kadar bu sorun umarım çözülür. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz ve bu yolda da bizim ona ihtiyacımız var. Umarım kulüpteki problemler kısa sürede çözülür ve oynamaya devam eder.’’ dedi.