TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'bahis soruşturması' için tarih verdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına yönelik kendi yürüttükleri çalışmanın 1 ay içinde biteceğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bahis soruşturmasında kimseyi korumadık. Bu ahlaksızlığa girer. Allah bizi yanlış yapmaktan korusun. Bizim için en büyük kulüple, en küçüğünün arasında bir fark yok. Bizim bahis incelemelerimiz 1 aya biter" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu sarsan dev bahis operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, federasyonun yürüttüğü incelemelerin 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

"KİMSEYİ KORUMADIK, AHLAKSIZLIĞA GİRER"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada bahis soruşturmasının çapının beklediğinden çok daha büyük olduğunu belirterek, Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bahis soruşturmasında kimseyi korumadık, bu ahlaksızlığa girer. Allah bizi yanlış yapmaktan korusun. Bizim için en büyük kulüple en küçüğü arasında fark yok" dedi.

Hacıosmanoğlu, federasyonun kararlılığını vurgulayarak kulüplere de, "Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık. 'Siz de kendi önünüzü temizleyin.' Bizim incelememiz 1 ayda biter" dedi.

REKOR SAYIDA FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin resmi açıklamasına göre bahis operasyonu kapsamında toplam 1024 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Dağılım şöyle;
Süper Lig: 27 futbolcu
1. Lig: 77 futbolcu
2. Lig: 282 futbolcu
3. Lig: 629 futbolcu
Ayrıca yalnızca bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun dosyaları, telafisi mümkün olmayan hataların önüne geçmek adına ek deliller beklenerek yeniden değerlendirilecek.

PLANLAMA KULÜPLERLE KOORDİNE YÜRÜTÜLÜYOR

Bazı maçların ertelenmesi ve liglerde oluşan belirsizliklere dair konuşan Hacıosmanoğlu, sürecin kurumlarla koordineli ilerlediğini belirterek, "Kulüplerle görüşüyoruz, planlamalar yapılıyor. İlgili kurumlar da adil bir şekilde kendi mecralarında uygulamalarını sürdürüyor" dedi.

Türk futbol tarihinin en büyük bahis operasyonu olarak nitelendirilen süreçte gözler şimdi TFF'nin vereceği nihai kararlara ve PFDK'nın cezalarına çevrildi.

