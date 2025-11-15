ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik olası saldırı planı ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya giderken, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"BAZI DÜŞÜNCELER MEVCUT"

Trump, Venezuela’ya yönelik olası bir müdahale planı olup olmadığına dair sorulara kesin cevaplar vermeyerek, “Ne olacağını size açıklayamam fakat bazı düşünceler mevcut” diye yorum yaptı.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"

Trump, kendileri açısından ABD’ye uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik girişimlerin önemli olduğunu belirten Trump, “Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.

"BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ"

Trump ayrıca, bu hususta Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de sıkı iletişim halinde olduklarını ve bu çalışmaların sonucunda ABD’ye sokulan uyuşturucunun belirgin şekilde düştüğünü belirtti.